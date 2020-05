Prévue le 4 octobre, elle se retrouvait désormais en concurrence directe avec Liège-Bastogne-Liège.

Ce n’est pas une surprise. Les organisateurs de la DH Famenne Ardenne Classic l’avaient déjà laissé entendre ces dernières semaines. Mais cette fois, c’est officiel : la course de Marche-en-Famenne n’aura pas lieu cette année. Elle est annulée.

"Dans le contexte particulier dans lequel nous sommes actuellement plongés, l’organisation de rassemblements sportifs en 2020 est tout à fait hypothétique surtout s’il s’agit d’un événement à caractère international", commente le comité d’organisation. "La DH-Famenne Ardenne Classic n’échappe donc pas à cette crise. En effet, l’Union Cycliste Internationale a décidé de réorganiser en profondeur le calendrier des courses professionnelles de fin de saison. Initialement programmée le dimanche quatre octobre, l’épreuve marchoise subit maintenant la concurrence directe de Liège-Bastogne-Liège déplacée le même jour. Vu l’impossibilité de retrouver une date offrant des garanties sportives et médiatiques suffisantes, le Comité organisateur a décidé d’annuler l’édition 2020 de la DH-Famenne Ardenne Classic. D’autant plus que les contraintes logistiques (accès aux infrastructures de l’Athénée) et de mobilité dans le centre de la Ville complexifient une reprogrammation de la course en semaine. Les nombreuses incertitudes restant également de mise quant à l’organisation de rassemblements de masse dans les prochains mois, cette décision d’annulation nous semble la plus raisonnable tant d’un point de vue sanitaire que financier. C’est avec regret que nous sommes amenés à tenir cette position et nous tenons à vous remercier pour l’aide apportée à la préparation de l’épreuve.Nos regards sont d’ores et déjà tournés vers l’édition 2021 et nous espérons que nous pourrons encore compter sur votre soutien pour nos futures éditions."

L’épreuve avait été remportée, dans ses trois premières éditions, par Moreno Hofland, Guillaume Boivin et Dimitri Claeys.