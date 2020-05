Les événements sportifs en Belgique sont annulés jusqu'au 31 juillet, a annoncé Sophie Wilmès, la Première Ministre, à l'issue de la réunion du Conseil National de Sécurité mercredi. Pour ce qui est de la suite, à commencer par le mois d'août, aucune autre précision n'a été apportée encore. Ce que comprend aussi la fédération belge de cyclisme.

"Tout dépend de l'évolution de l'épidémie", a commenté Jos Smets, son directeur, à l'Agence BELGA. "Nous entrons dans une nouvelle phase en matière de vie sociale et l'on doit voir quel impact cela aura sur les chiffres. Je le comprends très bien".

Pour le mois d'août, s'annoncent les championnats de Belgique du contre-la-montre le 20 août à Coxyde et les championnats de Belgique sur route le 23 août à Anzegem, "mais nous avons encore quelques semaines devant nous. Une réunion est prévue la semaine prochaine avec le président fédéral et les différentes organisations. On verra s'il faut prévoir des alternatives", a ajouté encore Jos Smets.