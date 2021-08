Mathieu Van der Poel est en plein doute concernant sa fin de saison. Pour le moment, le Néerlandais doit observer une période de repos forcé en raison de maux de dos, comme l'annoncé le site Wielerflits. Le vainqueur d'étape sur le récent Tour de France a du liquide entre ses vertèbres et souffre en plus d'une hernie. Selon le média néerlandais, les maux de dos de Van der Poel ne sont pas récents mais auraient été aggravés par sa chute lors de la course olympique de VTT.

Un gros point d'interrogation se trouve dès lors au-dessus de sa fin de saison. Prévu sur le Tour du Benelux à partir de lundi, sa participation est annulée, comme l'a annoncé sa formation, Alpecin-Fenix, ce vendredi. Le Néerlandais a également dû écourter son stage en altitude à Livigno en raison de ses douleurs.

"Mathieu espérait défendre son titre au Tour du Benelux, mais malheureusement, il doit déclarer forfait", a annoncé son équipe dans un communiqué. L'équipe belge s'est en revanche montrée optimiste sur la fin de sa saison : "Son entraînement et son calendrier seront ajustés en fonction de sa guérison. Mais pour le moment, il n'y a aucune raison de douter de sa participation au Mondial et à Paris-Roubaix."

Dans son entourage, on se montre prudent. Plus tôt cette semaine, son père, Adrie a même expliqué qu'il serait favorable à ce que son fils fasse l'impasse sur la fin de saison.