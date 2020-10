Organisée à Herve, qui accueille le départ et l'arrivée depuis 1982, la Flèche Ardennaise (1.2) partira et arrivera à Stavelot à partir de 2021.

"La décision a été difficile à prendre. Elle est le fruit d'une très longue réflexion interne entamée voici plusieurs mois et fondée sur des arguments sportifs", a précisé l'ASBL dans son communiqué. "Le tracé historique avec départ et arrivée à Herve n'offrait plus les garanties d'une bagarre entre hommes forts ni d'un spectacle permanent. La Flèche Ardennaise veut retrouver sa réputation d'épreuve la plus sélective du pays et donner l'opportunité de découvrir de futurs grimpeurs belges dont le pays a bien besoin, mais aussi étrangers."

La course ardennaise, qui compte des noms tels que Cees Bol, Stefan Küng, Harm Vanhoucke, Jan Bakelants, Thomas Voeckler ou encore Loïc Vliegen à son palmarès, partira et arrivera à Stavelot le 9 mai prochain pour sa 56e édition.