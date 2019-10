21 riders qui durant 8 jours ont peaufinés une ligne, un tracé, à coup de pelle et de sueur, pour arriver à la descente parfaite. Puis, ce sont 4 jours d'entrainement avec des tricks tous plus impressionnants les uns que les autres. Au final, ce sont deux runs (deux descentes) dans l'univers poussiéreux du désert de l'Utah qui départageront les candidats.

A noter la participation de Thomas Genon qui a fait une cinquième place à Red Bull Rampage en 2015, ce qui lui a permis d’obtenir son premier titre mondial cette année là !





Les participants de cette édition 2019

Brett Rheeder (CAN), Andreu Lacondeguy (ESP), Ethan Nell (USA), Tom van Steenbergen (CAN), Thomas Genon (BEL), Tyler McCaul (USA), Kyle Strait (USA), Szymon Godziek (POL), Kurt Sorge (CAN), Brendan Fairclough (GBR), Brandon Semenuk (CAN), Cam Zink (USA), Carson Storch (USA), Graham Agassiz (CAN), Reece Wallace (CAN), Vincent Tupin (FRA), Reed Boggs (USA), Juan Salido (MEX), DJ Brandt (USA), Bienve Aguado Alba (ESP), Emil Johansson (SUE).