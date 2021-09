Lové entre les champs, au milieu de la campagne vallonnée et bucolique de la région de Vaux-sur-Sûre, le petit village de Lescheret vit en pleine quiétude. Une voiture y rompt de temps en temps le calme, relayée par les échos, au loin, des meuglements des nombreuses vaches d’une des fermes à la sortie de la localité. Celle de la famille De Lie. Celle d’Arnaud, le futur pro de Lotto-Soudal, qui sera un des outsiders, ce vendredi, du Championnat du monde des moins de 23 ans.

"Allez, du calme, Oscar !", lance Arnaud De Lie à son chien, un braque de Weimar énergique (quand il ne ronfle pas dans le canapé !) à la bouille sympathique venu nous accueillir. Un ordre lancé sur un ton à la fois affectueux et autoritaire. Un peu à l’image du jeune garçon à la force tranquille, surnommé Kopman par ses coéquipiers de la formation espoirs de Lotto-Soudal. Soit leader en néerlandais. "C’est pour rigoler, glisse-t-il dans un sourire. D’un côté, j’aime bien ce surnom, cela montre qu’ils me font confiance, qu’ils savent que je peux gagner les courses quand on mise sur moi. Mais d’un autre, je ne l’aime pas trop, car cela veut dire chef. Or, j’essaie de rester humble, de ne pas trop me mettre en avant."