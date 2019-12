Après Bahrain et McLaren, Ineos et Mercedes-AMG Petronas ont annoncé leur collaboration.

Les mauvaises langues diront sans doute le cyclisme est devenu un sport mécanique depuis que certains petits malins, pas tous identifiés, se sont amusés à placer un petit moteur dans leur cadre pour gagner quelques watts. Toujours est –il que la saison 2020 devrait marquer le début des collaborations entre les écuries de formule 1 et les équipes de cyclisme. Car, après le partenariat entre Bahrain et McLaren, annoncé le 9 décembre dernier, Ineos a communiqué, à son tour, sur sa collaboration avec Mercedes-AMG Petronas. La meilleure équipe de cyclisme actuelle s’allie avec la meilleure écurie de formule 1 du moment, quoi de plus logique ! Mercedes-AMG Petronas va également collaborer avec Ineos Team UK, équipe de voile créée dans l'intention de ramener l'America's Cup au Royaume-Uni en 2021.

La formation britannique de cyclisme, très en avance sur certains concurrents sur le plan scientifique, ne s’est pas attachée les services de l’écurie allemande par hasard. "Les exigences technologiques de la Formule 1 signifient que nous sommes bien placés pour répondre aux défis techniques avancés dans des domaines spécifiques de la voile et du cyclisme, avec un accent particulier sur l'aérodynamique et la capacité de fabrication autour des composants clés", a indiqué Toto Wolff, dirigeant de Mercedes Motorsport. Des propos qui font écho à ceux de Dave Brailsford. "Notre détermination inébranlable à conduire, à naviguer et à pédaler plus vite et à déjouer la concurrence en constante évolution bénéficiera énormément de ce partenariat. Nous pouvons mettre en commun nos connaissances en science, technologie, performance humaine et stratégie de course pour créer des environnements gagnants encore plus forts", a assuré le manager général d’Ineos. L’équipe britannique n’a sans doute pas fini de nous étonner avec ses fameux gains marginaux…