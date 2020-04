On ne saura que le 15 mai ce à quoi va réellement ressembler le nouveau calendrier et, plus tard encore, si ces courses ont vraiment lieu. Pourtant, combiner sur à peine dix semaines Tour (du 29/08 au 20/09) et Giro (couru sans doute du 03/10 au 25/10) avec, de surcroît, les Mondiaux entre les deux, ou Giro et Vuelta (vraisemblablement du 17/10 au 08/11) sera très compliqué, voire impossible, les deux derniers grands tours se chevauchant sauf à réduire le nombre de leurs jours de course. Ce qui est le souhait de beaucoup, mais pas de leurs organisateurs respectifs.

(...)