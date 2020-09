Elles étaient favorites. Et elles ont largement tenu leur rang. Les Néerlandaises ont à nouveau remporté le championnat du monde, samedi. Avec Anna van der Breggen. Qui a sorti un gros numéro en attaquant à 40 bornes du but, misant sur ses qualités de grimpeuse pour tenir le rythme élevé et la distance, seule en tête.