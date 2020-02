Depuis le début de la saison, 44 courses professionnelles ont été disputées aux quatre coins du monde.

Sur ce total, pas moins de 17 épreuves ont été remportées par des coureurs de moins de 25 ans, notamment Remco Evenepoel à San Juan et le talentueux grimpeur slovène, Tadej Pogacar qui a donné une leçon à Alejandro Valverde sur son propre terrain.

A contrario, seulement six courses ont été remportées par des coureurs de plus de 30 ans. Richie Porte l’a emporté chez lui en Australie où Giacomo Nizzolo a remporté une étape, tandis que Dries Devenyns a remporté la plus belle victoire de sa carrière sur la Cadel Evans Great Ocean Road Race, Rui Costa a enlevé la 1re étape du Saudi Tour et Zdenek Stybar a surpris les sprinteurs sur l’avant-dernière étape du Tour de San Juan.

Seulement six épreuves donc, cela représente une de moins que le nombre de courses remportées par des néo-professionnels, des coureurs qui ont signé leur premier contrat pro cet hiver. Décidément, la tendance se confirme, les jeunes n’attendent plus avant d’émerger.