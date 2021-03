Wim Vansevenant fut un modeste coureur durant les années '90 et 2000. Plus connu pour sa triple lanterne rouge d'affilée sur le Tour de France (entre 2006 et 2008) que pour ses succès, le natif de Dixmude est aujourd'hui l'heureux papa de l'un des plus grands espoirs du cyclisme belge. Mauri Vansevenant, passé pro l'année dernière, a confirmé ce statut en remportant brillamment le GP Industria & Artigianato, ce dimanche, devant des coureurs de la trempe de Mollema, Landa et Quintana.Sa soeur a posté sur le réseau social TikTok une vidéo de la dernière ligne droite de Mauri, vécue intensément par toute la famille devant la télévision.