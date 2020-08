Samedi dernier fut un jour noir pour le jeune cycliste de 20 ans. Alors qu'il accompagnait les hommes de tête dans le Tour de Lombardie, le coureur de la Deceuninck-Quick Step est tombé lourdement dans le ravin lors de la descente du Mur de Sormano. Cet incident a provoqué la fin de la saison de Remco Evenepoel qui souffre d'une fracture du bassin et d'une contusion au poumon droit. Une chute qui aurait pu être plus lourde de conséquences au vu des images. Le protégé de Patrick Lefevere est rentré en Belgique ce lundi et est toujours à l'hôpital ce qui l'empêche de pouvoir fêter l'anniversaire de son papa Patrick, ancien coureur.

Le Belge a donc décidé de lui écrire une belle lettre sur son compte Instagram

"A mon papa, tout d'abord un joyeux anniversaire. C'est une journée difficile pour notre famille car aujourd'hui devait être un grand jour. On aurait dû fêter ton anniversaire avec des fleurs après le championnat de Belgique de contre-la-montre. J'allais tout donner pour te récupérer ce maillot distinctif et ces fleurs. Mais maintenant. Nous ne nous verrons même pas pour ton anniversaire. C'est ce qui est le plus dur aujourd'hui. Ne pas se serrer dans les bras et manger un bon morceau de gâteau pour ton anniversaire. Nous ferons plus tard ce gâteau ce qui nous permettra de fêter mon retour à la maison. Promets-moi simplement de garder la tête haute, car des jours meilleurs arrivent. Passe une bonne journée mon papa."