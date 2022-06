Alors que l’incertitude grandit de plus en plus par rapport au Grand Prix Pino Cerami, en danger après deux ans d’absence (les organisateurs de la course prévue le 18 juillet feront une conférence de presse ce mercredi), les nouvelles étaient rassurantes, ce mardi, par rapport à une autre course wallonne. La Famenne Ardenne Classic avait elle aussi vu ses éditions 2020 et 2021 annulées à cause des conséquences de la pandémie. Mais elle a rappelé son intention de retrouver sa course, à sa date habituelle, en automne, soit le 2 octobre.