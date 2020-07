On vous en parlait ce matin, Marca a consacré sa Une à Eden Hazard et Remco Evenepoel. Le média espagnol a été dithyrambique à propos du jeune coureur de 20 ans: "". La photo prend l'ensemble de la page et une légende explique:

Eurosport aussi n'a pas manqué le tour de force du prodige belge. "Remco Evenepoel en solitaire" commence le média sur son site internet. "Le phénomène belge, aux qualités de rouleur (médaillé d'argent aux Mondiaux-2019), a montré l'étendue de son registre dans l'ultime ascension, limitée à 7,8 kilomètres mais très pentue (9,3 % de moyenne)." Avant ensuite d'enchaîner: "Le Belge, vainqueur de la Clasica San Sebastian l'an passé pour sa première saison dans le peloton professionnel, a répondu ainsi magistralement aux interrogations sur son niveau en montagne. Et confirmé ainsi qu'il serait l'un des grands protagonistes du prochain Giro, le premier grand Tour de sa carrière."

Le Giro justement ! Nos confrères italiens n'ont pas manqué l'exploit du Brabançon. Et notamment le célèbre journal italien de la Gazzetta Dello Sport. "Le phénoménal belge de 20 ans a fait un show dans la troisième étape, s'imposant à l'arrivée en montée en solitaire et prenant possession du Picon Blanco. Une autre belle performance du Belge de 20 ans de Deceuninck-Quick Step qui sera très attendu pour ses débuts sur le Giro d'Italia."

"Une démonstration"

Le journal français l'Equipe a été plus sobre afin de définir la performance de l'ancien joueur du RSCA. "Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) s'impose en solitaire et prend la tête du général. Le jeune coureur belge a été le plus fort dans la montée vers Picon Blanco. (...) À tout juste 20 ans, Remco Evenepoel confirme une nouvelle fois tout son potentiel. Le jeune Belge a nettement dominé les autres favoris du Tour de Burgos pour s'imposer ce jeudi"

Pour De Telegraaf, "Remco Evenepoel a donné une vraie démonstration" titre le journal de nos voisins hollandais. Pour le média anglais Cycling Weekly, la course de Remco Evenepoel a été tout simplement "époustouflante". Le magazine spécialisé va même plus loin et annonce qu'il " a volé la vedette aux autres coureurs lors de cette troisième étape. Le champion d'Europe du contre-la-montre est resté assis et s'est juste éloigné de ses rivaux, qui n'avaient aucune réponse à son incroyable puissance. Evenepoel a écrasé ses rivaux dans la montée finale pour remporter la victoire et prendre la tête du général."

Espérons pour le Belge qu'il pourra faire aussi bien aujourd'hui. Les coureurs se lancent dans une étape sans réelle difficulté faisant 163 kilomètres de Gumiel de Izan à Roa.