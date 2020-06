Chris Froome est bien parti pour rester au sein du Team Ineos. Du moins cette saison, à l’issue de laquelle le contrat très lucratif (entre 4,5 et 5 millions d’euros par an) qui le lie à l’équipe britannique viendra à expiration.

Bien malin qui peut affirmer aujourd’hui sous quel maillot évoluera le Kenyan Blanc en 2021. Mais, ces prochains mois, il est de plus en plus évident que c’est avec la tunique bordeaux et noir d’Ineos que Froome devrait s’aligner au Tour de France où il visera, il l’a assez répété, la conquête d’un nouveau maillot jaune.