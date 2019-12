C'est la maman de la jeune Athina qui a annoncé la triste nouvelle sur Instagram.

Athina Merckx, la fille d'Axel et Jodi, et petite-fille d'Eddy, doit faire face à un adversaire coriace. En effet, l'adolescente souffre du cancer. C'est l'épouse d'Axel Merckx qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux ce matin: "Elle commencera demain une chimiothérapie qui durera deux ans et elle aura 78 traitements. Mais récemment, elle a fait du bénévolat au Guatemala pour le projet Somo et elle m'a demandé de ne pas lui donner de cadeaux pour Noël, mais de déposer de l'argent pour les enfants de ce projet. Il serait si heureuse que les enfants puissent également prendre le bus à l' école l'année prochaine."

La jeune fille de 14 ans doit se battre contre une tumeur à l'arrière de son genou. Dans un post facebook, la maman d'Athina demande de l'aide pour un projet humanitaire.