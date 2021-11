Victime d’une lourde chute lors de la course de clôture dimanche, Cavendish souffre de deux côtes cassées et d’un pneumothorax.

Tout le public du Kuipke avait imaginé conclure dimanche la 80e édition des Six Jours de Gand sur un tout autre frisson. Dans la course à l’américaine, épreuve de clôture de cette grand-messe de la piste, une glissade de Gerben Thijssen a provoqué la chute à très haute vitesse de Lasse Norman Hansen et Mark Cavendish. Sorti sur une civière après avoir pris le temps de saluer la foule, le Britannique avait été emmené à l’UZ de Gand où une double fracture des côtes ainsi qu’un pneumothorax lui furent diagnostiqués et le contraindront à une période de repos dans la foulée de sa sortie de l’hôpital programmée prochainement.