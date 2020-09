Initialement prévus en Suisse, à Aigle et Martigny, les championnats du monde sur route ne se tiendront, on le sait, pas dans les cantons de Vaud et du Valais en raison des mesures sanitaires imposées par les autorités helvétiques.

Présent au Grand Départ de ce Tour de France à Nice, le président de l’UCI, David Lappartient, a déjà assuré qu’un Mondial aurait bien lieu cette année, aux dates initialement programmées (du 20 au 27 septembre) et sur un parcours, si les candidatures le permettaient, aussi proche que possible dans sa nature de ce qu’aurait dû être le tracé montagneux suisse.

Cinq candidatures sont arrivées sur les bureaux de la fédération internationale et l’attribution de ce Mondial semble s’apparenter à un match France - Italie. La Fédération française de cyclisme a, en effet, fait savoir qu’elle s’était portée officiellement candidate pour l’accueil de l’événement sur un parcours articulé autour d’un circuit vosgien construit autour du difficile col des Chevrères (9 km à 7 % de moyenne), à gravir cinq fois avant une montée finale de la Planche des Belles Filles (5,9 km à 8,5 %). Une difficulté qui sera le théâtre de la 20e étape du Tour, pour un chrono de 36,2 km. Les Vosges se transformeraient donc en nombril de la planète cyclisme puisque les championnats du monde prendraient immédiatement le relais. Un enchaînement permettant certaines facilités logistiques aux organisateurs de la Haute-Saône.

(...)