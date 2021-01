Cela fait partie des traditions du début de l’année. Tous les fans de vélo attendent avec impatience le dévoilement des nouveaux maillots, ceux pour la nouvelle saison qui arrive après la pause hivernale. Toutes les équipes n’ont pas le même rythme. Certaines gardent la même tunique que celle de l’an passé, certaines ont déjà dévoilé leur nouveau maillot depuis plusieurs semaines tandis que d’autres n’ont pas encore affiché leur nouveau look. Comme Intermarché-Wanty Gobert, qui devrait le faire la semaine prochaine. Ou le Team Qhuebka-ASSOS.

Mais voici déjà le nouveau look de plusieurs équipes. Vivement le début de saison, pour voir tous ces maillots dans les premières compétitions 2021.

Un des changements les plus importants concerne le maillot de la formation AG2R-Citroën. Qui change considérablement de look avec l’arrivée de son nouveau cosponsor. Et qui a grandement modifié son effectif. Notamment avec l’arrivée de Greg Van Avermaet.

© Twitter/Greg Van Avermaet

Il y a aussi du changement au sein de l’équipe de Bahrain-Victorious, avec également l’arrivée d’un nouveau co-sponsor pour la formation de Dylan Teuns. Dont voici le nouveau look pour la saison.

© Bahrain-Victorious

Chez Bora-Hansgrohe, on reste dans la même lignée par rapport au look 2020. Comme le montre ici Jordi Meeus, le Belge qui arrive dans l’équipe de Peter Sagan.

© Bora-Hansgrohe

Chez Cofidis, il y a également peu de changement. Le maillot reste similaire. Comme ici avec le Belge Jelle Wallays, une des nouvelles recrues de l’équipe nordiste.

© Cofidis

Chez Deceuninck-Quick Step, le changement est assez important. Il avait déjà été dévoilé. Mais voici la première apparition de Mark Cavendish avec ses nouvelles couleurs.

© Deceuninck – Quick-Step Cycling Team / Wout Beel

Israël Start Up Nations va changer de look, comme le laisse deviner son nouveau leader, Chris Froome.

© Twitter/Chris Froome

Chez Lotto-Soudal, le maillot va rester similaire mais il y aura de nombreux nouveaux visages, comme ici avec le jeune grimpeur namurois Sylvain Moniquet.

© Lotto-Soudal

Modification importante, par contre, chez les Australiens de BikeExchange, la nouvelle appellation de Mitchelton-Scott. Comme le montre ici Simon Yates, qui, pour la première fois, va rouler sans son frère jumeau Adam, parti chez Ineos-Grenadiers.

© Bike-Exchange

Autre modification importante, celle de l’équipe de Tiesj Benoot. Qui devient le Team DSM, avec un nouveau look, en noir, qui tranche avec la tunique blanche du Team Sunweb.

© team DSM

Chez Ineos Grenadier, cela reste similaire, comme ici avec Laurens De Plus, le Belge qui vient de rejoindre l’équipe.

© Team Ineos-Grenadiers

Même constat pour le Team Jumbo-Visma, légèrement modifié, comme ici avec Tom Dumoulin.

© Jumbo-Visma

Il n’y a pas non plus de révolution chez Trek-Segafredo.

© trek-Segafredo

Chez UAE Emirates, le maillot reste dans le même ton, mais les manches passent du blanc au noir.