Après avoir loupé le Tour des Flandres et l'Amstel Gold Race, Gilbert sera de retour ce mercredi sur la Flèche wallonne avant d'enchaîner, si tout va bien, par Liège-Bastogne-Liège.

Mais le Wallon n'en a pas fini avec la poisse en ce début de saison. Lui qui cherche un beau résultat à accrocher à son tableau de chasse en cette année 2021 n'a pas préparé les deux classiques ardennaises de la meilleure manière possible. Il a en effet annoncé sur les réseaux sociaux être tombé à l'entraînement. Sur une photo postée, on voit de solides abrasions sur son genou et sa jambe gauche, résultat d'une chute.

Mais malgré ce nouvel accrochage, Gilbert sera bien au départ de la Flèche ce mercredi : "J'ai fait une rencontre involontaire avec l'asphalte pendant l'entraînement", explique le Liégeois sur Instagram, "Ce n'est pas la préparation idéale pour la Flèche et Liège, mais heureusement, ce n'est rien de grave. Quelques écorchures ne vont pas m'arrêter."