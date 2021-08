C’est un secret de polichinelle, la carrière d’un sportif de haut niveau est faite de hauts et de bas. Certains sont épargnés et vivent le tout avec sérénité, d’autres ne reçoivent pas de cadeaux. Si ce n’est celui de la nature avec un talent inné ou un don pour la profession. Remco Evenepoel fait partie de ce second lot, tant il a joué de malchance par moments.

Parmi les grands battus au terme de la première étape - il a perdu 57 secondes sur certains de ses concurrents -, le Brabançon flamand n’a pas connu une meilleure journée, ce mardi. Annoncée comme l’un des favoris du chrono individuel, au même titre que Kasper Asgreen, Tom Dumoulin, Stefan Küng ou Stefan Bissegger, la pépite du cyclisme belge n’a pu jouer les premiers rôles en raison de problèmes de santé, survenus durant la nuit. Au final, Remco a terminé le contre-la-montre autour de Lelystad à la 18e place, à 39 secondes du vainqueur du jour Bissegger. C’est le plus mauvais résultat obtenu par le "prodige" de Schepdaal chez les professionnels dans un effort individuel. En 24 participations, il n’a terminé qu’à deux reprises en dehors du top 10 : en 2019, au Tour de Romandie (15e) et donc lors de cette édition 2021 du Tour du Benelux. "Je me suis réveillé pendant la nuit parce que je ne me sentais pas bien, précise-t-il. Je n’ai pas pu me rendormir par la suite. Lorsque je me suis levé ce matin, j’étais malade donc on ne peut pas dire que ma préparation pour le chrono était optimale. J’ai à peine manger une barre de céréales au petit-déjeuner et un soft. Au départ, je tenais la cadence mais après quatre kilomètres, j’ai compris que cela n’irait pas, mes jambes étaient complètement vides. J’avais également froid."