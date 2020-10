Les tests de dépistage du coronovirus effectués sur les coureurs et les staffs du Giro durant la journée de repos n’avaient pas encore rendu leur verdict lundi soir. Cette absence de nouvelles, qui équivaut souvent à une bonne nouvelle en pareille circonstance, signifie, qu’à l’exception de la contamination de Simon Yates (Mitchelton-Scott), la bulle sanitaire du Tour d’Italie tient bon. La course au maillot rose va donc se poursuivre, au moins pour quelques jours encore. Et elle s’annonce indécise.