Après deux étapes dévolues aux sprinteurs, les hommes du classement général ont pu se mesurer une première fois, à distance, lors du contre-la-montre du Tour des Émirats arabes unis dans les rues d'Ajman avant les deux étapes de montagne, de mercredi et de samedi.

Le double vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar a réussi ce premier examen en prenant la quatrième place de ce chrono de 9km. Parmis les hommes forts du classement général, seul Tom Dumoulin (3e) a réalisé une meilleure performance que le Slovène.

Ce dernier était d'ailleurs très content de sa prestation : "Il y avait beaucoup, c'était difficile d'aller beaucoup plus vite", a-t-il confié à sa descente de vélo, "c'était sans doute mes 10 minutes les plus rapides sur un vélo (Ndlr: il a accompli son CLM à une moyenne de 53,9 km/h) et j'ai réalisé un bon temps donc je suis content. C'est bon signe pour demain et les prochains jours. Notre équipe est très concentrée pour réaliser une belle performance. Nous sommes tous en bonne forme."

Car pour l'équipe de Pogacar, UAE Team Emirates, ce Tour des Émirats arabes unis est l'une des épreuves les plus importantes de la saison. Mais malgré l'objectif que constitue cette course, le Slovène ne ressent pas trop le poids de la pression comme il l'a montré avant de débuter son contre-la-montre ce mardi. Casque vissé sur les oreilles, Pogacar a réalisé quelques petits pas de danse avant que l'un de ses soigneurs ne viennent interrompre la musique.