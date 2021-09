"Après envirion un kilomètre de course, il y a eu une lourde chute en tête du peloton" a expliqué le directeur de la course Ferdi Van Den Haute.

"Presque tout le monde a dû poser pied à terre et nous avons alors décidé de neutraliser la course. Certains coureurs ont reçu des soins médicaux et les mécaniciens ont également pu faire leur travail. Après un court délai d'environ 10 à 15 minutes, j'ai donné à nouveau le signal de la course".