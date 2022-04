Une odeur de barbecue mélangée aux effluves de bière. Une côte de la Redoute noire de monde qui n’a qu’un nom sur les lèvres : Philippe Gilbert. Un beau soleil et une ambiance des grands jours autour du chapiteau installé pour l’occasion.

En fermant les yeux quelques secondes, on a presque l’impression de faire un bond de onze ans en arrière, lorsque Philippe Gilbert avait remporté la course de ses rêves, quelques jours après avoir accroché une deuxième Amstel Gold Race et la Flèche wallonne à son palmarès. C’était en 2011.

Mais nous sommes bien en 2022. L’enfant du pays a désormais 39 ans. Il est sur le point de mettre un terme à son immense carrière. Et il dispute sa dernière Doyenne.

Mais même si les années ont passé, l’amour que lui porte le public de sa région n’a pas changé. Derrière les lunettes de soleil, la pointe de nostalgie déjà bien perceptible dans les yeux de ses fans le rend d’ailleurs peut-être encore plus fort. Encore plus profond.