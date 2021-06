"Je n'ai toujours pas de nouvelles de lui", a déclaré Lefevere au sujet du sprinter irlandais qui a renoncé au Tour de France à la dernière minute. "Il montre peu de respect pour moi", a ajouté le patron de l'équipe belge. Le sprinter a évoqué des problèmes au niveau du genou et a renoncé au Tour. Mais Lefevere n'a toujours pas parlé à l'Irlandais. "Je lui ai envoyé un message WhatsApp le week-end dernier (le week-end des championnats nationaux) et il m'a répondu: "Je suis sur mon vélo." Je pensais qu'il m'appellerait après ça, mais je n'ai pas eu de nouvelles. Il est payé jusqu'au 31 décembre et je respecterai mes engagements, mais il faut être deux pour remplir un contrat. Il montre peu de respect pour moi."

La saison est encore longue et de nombreuses courses restent à courir. "Il faut espérer qu'il participe encore à des courses. S'il ne le fait pas, je n'aurai plus à le payer, bien sûr."

A la question de savoir si le manager n'est pas tenté d'appeler lui-même Sam Bennett pour clarifier les choses, sa réponse est très claire: "Je ne suis pas d'accord. J'ai cinq directeurs sportifs, quatre médecins, mes entraîneurs, ... À ce moment-là, c'était à lui de m'appeler et il s'en est sorti en disant 'je suis sur mon vélo'. Je ne pense pas qu'il soit encore sur son vélo et il n'est pas descendu pour passer un coup de fil", a ajouté Patrick Lefevere.

Patrick Lefevere a pourtant donné sa chance à l'Irlandais en 2020 lorsqu'il la fait venir de la formation Bora-hansgrohe, où Bennett était alors dans une impasse. "Et le pire, c'est qu'il retourne dans cette équipe", a ajouté Lefevere. "Désolé, mais ça en dit long sur Sam. Après à peine 14 mois, il signe déjà avec cette équipe parce qu'il peut y gagner plus d'argent. En février de cette année, il a déjà décidé de signer là-bas, même si les règles ne le permettent pas officiellement. Désolé, j'ai peu de respect pour de telles pratiques."

Le patron de la Deceuninck-Quick Step a aussi commenté la perte du maillot jaune de son coureur Julian Alaphilippe au détriment de Mathieu van der Poel dimanche. "J'ai un double sentiment à ce sujet", a-t-il déclaré avant le départ de la troisième étape à Lorient, "peut-être que c'est bien dans un sens que nous ayons déjà perdu le jaune. Il y a donc moins de travail pour nous. Vous l'avez déjà vu hier dans l'étape: presque personne n'a aidé à l'avant et nous ne voulons pas rouler à l'avant tous les jours."

Même si les sprinters sont en jeu lundi, Lefevere ne met pas de pression sur son sprinter Mark Cavendish, appelé à la hâte. "Il n'est plus le plus rapide du peloton bien sûr, soyons honnêtes. Mais nous allons essayer", a conclu Patrick Lefevere.