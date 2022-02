Il est de ces choses décidément imperméables au changement. Sept semaines après avoir refermé sa saison dans les labourés sur un cinquième titre de champion de Belgique hégémonique, Wout van Aert a remporté samedi la toute première course sur route de sa saison 2022 avec la même maîtrise. Le Campinois avait beau affirmer que ce Circuit Het Nieuwsblad constituerait d’abord et avant tout un test visant à mettre à l’épreuve le collectif d’une équipe Jumbo-Visma considérablement renforcé cet hiver, l’heure de la rentrée de la classe avait sonné entre Gand et Ninove.