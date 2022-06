Deuxième mardi et mercredi, l’Anversois a renoué avec le succès lors du sprint de Chaintré.

Même si on répète à l’envi qu’en cyclisme, comme dans bien d’autres sports, on ne retient que le seul nom du vainqueur, il est des statistiques qui résonnent comme un véritable palmarès. En s’imposant jeudi au sprint dans les rues de Chaintré, Wout Van Aert a effacé la frustration des deux secondes places sur lesquelles il restait sur ce Critérium du Dauphiné mais aussi enregistré son 14e podium en 19 jours de course (!) depuis l’ouverture de la saison 2022.