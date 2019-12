Ce n’est plus une surprise et c’est même un hat-trick parfait. Trois fois nominé et trois fois gagnant, il n’y avait pas moyen de faire mieux. Remco Evenepoel a balayé nos différents sondages sur la dernière saison cycliste.

Déjà désigné par les lecteurs de La DH et de DH.be comme le meilleur coureur belge, puis comme l’auteur du plus bel exploit lors de sa victoire dans la Clasica San Sebastian, début août, le phénomène de Schepdaal a été élu révélation de l’année.

Une fois encore, super-Remco a fait exploser les compteurs, s’imposant avec 87 % des suffrages, largement devant Tadej Pogacar, qui a obtenu 11,37 %. Les trois autres, Jasper Philipsen, Marc Hirschi et Sergio Higuita, n’ont fait que de la figuration.

Comment pourrait-il en être autrement pour un prodige qui n’avait que 18 ans et 342 jours lorsqu’il devint professionnel le 1er janvier dernier. Remco Evenepoel a depuis lors enchaîné les exploits et les performances, il a gravi de nombreux échelons. Il termine cette première année dans le top 40 mondial après avoir gagné une course à étapes, une classique, un championnat et d’autres épreuves, tout en impressionnant par ses qualités, son tempérament et sa mentalité. Le Vélo de cristal l’a couronné il y a peu et ce n’est sans doute pas fini. Bientôt, l’étagère aux trophées de la famille Evenepoel sera trop petite…