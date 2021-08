Dans une épreuve par étapes, la tendance est souvent, voire toujours, identique. Si un coureur se présente au grand départ avec des ambitions de succès final, il est essentiel de ne pas se faire piéger lors des premiers jours de course pour éviter de devoir dire adieu prématurément à l’objectif de classement final. La nervosité, l’envie de dynamiter la course et la rendre mouvementée, etc. : la concentration est donc l’un des facteurs, si ce n’est l’élément clé, dans ce genre d’étape. On rappellera que ces dernières années, plusieurs favoris avoués au Tour de France ont dû mettre pied à terre ou abandonner tout espoir de sacre après des pépins en première semaine, lors d’étapes de plaine. (...)