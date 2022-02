Les Belges ont déjà remporté 11 succès en ce tout début de saison. Sur les dix dernières années, il n'y a qu'en 2020 que nos représentants avaient réussi à gagner autant avant le Nieuwsblad.



2022 : 11 victoires

Tim Wellens sur une étape du Challenge de Majorque, Arnaud De Lie sur une étape du Challenge de Majorque, Amaury Capiot sur le GP de la Marseillaise, Remco Evenepoel sur une étape du Tour de Valence, une étape et le général du Tour d’Algarve, Maxim Van Gils sur une étape et le général du Tour d’Arabie saoudite, Rune Herregodts sur une étape de la Ruta Del Sol, Jasper Philipsen sur une étape de l’UAE Tour.

2021 : 3 victoires

Timothy Dupont sur une étape de l’Étoile de Bessèges, Tim Wellens sur une étape et le général de l’Étoile de Bessèges.

2020 : 11 victoires

Remco Evenepoel sur une étape et le général du Tour de San Juan et deux étapes et le général du Tour d’Algarve ; Xandro Meurisse sur une étape et le général du Tour de Murcie, Dries De Bondt sur une étape de l’Étoile de Bessèges, Dylan Teuns sur le chrono de la Ruta Del Sol, Dries Devenyns sur la Cadel Evans Great Ocean Road Race, Tim Merlier sur une étape du Tour d’Antalya.

2019 : 8 victoires

Jasper Philipsen sur une étape du Tour Down Under, Tim Wellens sur une étape du Challenge de Majorque et sur deux étapes de la Ruta Del Sol, Greg Van Avermaet sur une étape du Tour de Valence, Philippe Gilbert sur une étape du Tour de la Provence, Sep Vanmarcke sur une étape du Tour du Haut Var, Roy Jans sur une étape du Tour d’Antalya.

2018 : 8 victoires

Tim Wellens sur une étape du Challenge de Majorque et une étape et le général de la Ruta Del Sol ; Sean De Bie sur une Étoile de Bessèges, Jurgen Roelandts sur une étape du Tour de Valence, Greg Van Avermaet sur une étape du Tour d’Oman, Jelle Wallays sur une étape du Tour de San Juan et Gaëtan Bille sur le prologue du GP de la Ville d’Alger (en UCI 2.2).

2017 : 8 victoires

Tim Wellens sur deux étapes du Challenge de Majorque et une étape du Tour de Valence, Tom Boonen sur une étape du Tour de San Juan, Ben Hermans sur deux étapes et le général du Tour d’Oman, Victor Campenaerts sur le chrono de la Ruta Del Sol.

2016 : 4 victoires

Dries Devenyns au GP de la Marseillaise, Stijn Vandenbergh sur une étape du Tour de Valence, Philippe Gilbert sur le Tour de Murcie et Jan Bakelants sur une étape du Tour méditerranéen.

2015 : 4 victoires

Gianni Meermsan sur la Cadel Evans Great Ocean Road Race et sur une étape du Tour d’Algarve, Kris Boeckmans sur une étape de l’Étoile de Bessèges, Roy Jans sur une étape de l’Étoile de Bessèges.

2014 : 9 victoires

Tom Boonen sur deux étapes du Tour du Qatar, Frédérique Robert sur deux étapes de la Tropicale Amissa Bongo, Roy Jans sur une étape de la Tropicale Amissa Bongo, Jérôme Baugnies sur une étape de la Tropicale Amissa Bongo, Kenneth Vanbilsen sur le GP de la Marseillaise, Sander Helven sur une étape de l’Étoile de Bessèges, Gianni Meersman sur une étape du Challenge de Majorque.

2013 : 7 victoires

Frederique Robert sur deux étapes de la Tropicale Amissa Bongo, Gert Dockx sur deux étapes de la Tropicale Amissa Bongo, Michaël Van Staeyen sur une étape de l’Étoile de Bessèges, Kenny Dehaes sur une étape du Challenge de Majorque, Jurgen Roelandts sur une étape du Tour méditerranéen.