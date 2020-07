Dans moins d'un mois, les coureurs vont à nouveau épingler leur dossard.

Après cinq mois d'arrêt, la saison cycliste reprend fin juillet avant une fin de saison intense avec les trois grands tours et la plupart des grandes classiques organisées en à peine plus de trois mois. Pour les coureurs, il va donc falloir faire des choix car tout le monde ne va pas pouvoir courir partout.

Dès lors, combiner le Tour de France et le Tour d'Italie sera une entreprise compliquée, voire impossible pour les hommes du classement général. De même, les coureurs devront choisir entre l'épreuve italienne et les classiques "du printemps" placées à la même période au mois d'octobre. Ainsi des spécialistes comme Peter Sagan et Arnaud Démare privilégieront le Giro au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix de même que Jakob Fuglsang ne défendra pas son titre sur Liège-Bastogne-Liège, prévu le premier week-end du Tour d'Italie.

L'occasion de voir où les grands noms du peloton vont courir jusqu'à la fin de la saison. Évidemment, certaines participations restent sous réserve tandis que d'autres n'ont pas encore été annoncées.





Tour de France (du 29 août au 20 septembre)

Favoris : Egan Bernal, Chris Froome et Geraint Thomas (Ineos); Primoz Roglic, Tom Dumoulin et Steven Kruijswijk (Team Jumbo-Visma), Romain Bardet (AG2R), Miguel Angel Lopez et Ion Izagirre (Astana), Mikel Landa et Wout Poels (Bahrain-McLaren), Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), Guillaume Martin (Cofidis), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Rigoberto Uran et Sergio Higuita (EF), Thibaut Pinot et David Gaudu (Groupama-FDJ), Dan Martin (Israel Start-Up Nation), Adam Yates (Mithcelton-Scott), Alejandro Valverde et Enric Mas (Movistar), Richie Porte et Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Tadej Pogacar et Fabio Aru (UAE), Nairo Quintana et Warren Barguil (Arkéa-Samsic)

Sprinteurs : Caleb Ewan (Lotto-Soudal), Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Elia Viviani (Cofidis), Matteo Trentin (CCC), Giacomo Nizzolo (Team NTT), Cees Bol (Sunweb), Alexander Kristoff (UAE), Niccolo Bonifazio (Total Direct Energie), Bryan Coquard (B&B Hotels)

Belges : Oliver Naesen (AG2R), Dylan Teuns (Bahrain-McLaren), Greg Van Avermaet et Serge Pauwels (CCC), Dries Devenyns (Deceuninck-Quick Step), Philippe Gilbert, Tim Wellens, Thomas De Gendt, Jasper De Buyst et Steff Cras (Lotto-Soudal), Jurgen Roelandts (Movistar), Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Tiesj Benoot (Sunweb), Jasper Stuyven et Edward Theuns (Trek-Segafredo), Frederik Backaert et Jens Debusschere (B&B Hotels)





Tour d'Italie (du 3 au 25 octobre)

Favoris : Richard Carapaz (Ineos), Marc Soler (Movistar), Simon Yates et Jack Haig (Mitchelton-Scott), Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), Sam Oomen et Wilco Kelderman (Sunweb), Laurens De Plus (Jumbo-Visma), Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), Jakob Fuglsang (Astana), Rafal Majka (Bora-Hansgrohe)

Sprinteurs : Caleb Ewan (Lotto-Soudal), Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step), Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation), Michael Matthews (Sunweb), Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Fernando Gaviria (UAE), Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

Belges : Remco Evenepoel et Iljo Keisse (Deceuninck-Quick Step), Victor Campenaerts (Team NTT), Laurens De Plus (Jumbo-Visma), Jasper De Buyst et Kobe Goossens (Lotto-Soudal)





Tour d'Espagne (du 20 octobre au 8 novembre)

Favoris : Thibaut Pinot et David Gaudu (Groupama-FDJ), Alejandro Valverde et Enric Mas (Movistar), Davide Formolo et Fabio Aru (UAE), Ion Izagirre (Astana), Guillaume Martin (Cofidis), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

Sprinteurs : Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), Jasper Philipsen (UAE), Alberto Dainese (Sunweb)

Belges : Ilan Van Wilder (Sunweb), Sander Armée, Thomas De Gendt, Stan Dewulf, Tosh Van der Sande et Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal), Jasper Philipsen (UAE)





Milan - Sanremo (8 août)

Oliver Naesen (AG2R), Alexey Lutsenko (Astana), Warren Barguil et Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic), Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), Dylan Teuns (Bahrain-McLaren), Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Greg Van Avermaet (CCC), Elia Viviani (Cofidis), Bob Jungels, Julian Alaphilippe et Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step), Alberto Bettiol (EF), Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Philippe Gilbert et Caleb Ewan (Lotto-Soudal), Edvald Boasson Hagen (Team NTT), Alejandro Valverde (Movistar), Michal Kwiatkowski (Ineos), Mike Teunissen et Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Michael Matthews et Tiesj Benoot (Sunweb), Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), Tadej Pogacar et Alexander Kristoff (UAE)





Tour de Lombardie (15 août)

Julian Alaphilippe et Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), Tim Wellens (Lotto-Soudal), Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), Sergio Higuita (EF), Jakob Fuglsang et Ion Izagirre (Astana), Rafal Majka et Max Schachmann (Bora-Hansgrohe), Michal Kwiatkowski (Ineos), Sam Oomen, Wilco Kelderman et Michael Matthews (Sunweb), Vincenzo Nibali et Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Fabio Aru (UAE), Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), Xandro Meurisse (Circus-Wanty-Gobert)





Liège-Bastogne-Liège (4 octobre)

Philippe Gilbert et Tim Wellens (Lotto-Soudal), Warren Baarguil (Arkea-Samsic), Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), Dylan Teuns et Wout Poels (Bahrain-McLaren), Max Schachmann (Bora-Hansgrohe), Guillaume Martin (Cofidis), Julian Alaphilippe et Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step), Alejandro Valverde (Movistar), Michal Kwiatkowski et Gianni Moscon (Ineos), Tiesj Benoot (Sunweb), Bauke Mollema (Trek-Segafredo)





Tour des Flandres (18 octobre)

Oliver Naesen (AG2R), Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), Niki Tersptra (Total Direct Energie), Dylan Teuns (Bahrain-McLaren) Max Schachmann (Bora-Hansgrohe), Greg Van Avermaet (CCC), Julian Alaphilippe et Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step), Sep Vanmarcke (EF), John Degenkolb, Philippe Gilbert et Tim Wellens (Lotto Soudal), Edvlad Boasson Hagen (Team NTT), Mike Teunissen et Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Michal Kwiatkowski et Gianni Moscon (Ineos), Tiesj Benoot et Soren Kragh Andersen (Sunweb), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Alexander Kristoff (UAE)





Paris-Roubaix (25 octobre)

Oliver Naesen (AG2R), Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), Niki Tersptra (Total Direct Energie), Max Schachmann (Bora-Hansgrohe), Greg Van Avermaet (CCC), Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step), Sep Vanmarcke (EF), Stefan Küng (Groupama-FDJ), John Degenkolb et Philippe Gilbert (Lotto Soudal), Edvlad Boasson Hagen (Team NTT), Mike Teunissen et Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Michal Kwiatkowski et Gianni Moscon (Ineos), Tiesj Benoot (Sunweb), Jasper Stuyven et Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Alexander Kristoff (UAE), Warren Barguil (Arkea-Samsic)