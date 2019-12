Parmi tous les flops 2019, c’est la mauvaise saison du Français que vous avez retenue.

À 28 ans, Romain Bardet a vécu en 2019 la pire saison de sa carrière. Pas étonnant si vous avez retenu sa piètre campagne comme la plus grande déception de l’année cycliste. Dans le sondage organisé par La DH et DH.be, les contre-performances du coureur d’Ag2R ont pris largement la mesure sur les autres flops retenus.

Bardet, et il s’en serait bien passé, a obtenu plus de 60 % des votes, prenant largement la mesure sur le transfert manqué d’André Greipel chez Arkéa ou sur la fin de carrière précipitée de Marcel Kittel. C’est dire aussi combien les attentes concernant le Français, monté deux fois sur le podium du Tour (2e en 2016 et 3e en 2017), étaient grandes, y compris auprès de ses supporters belges. Le moins qu’on puisse dire, c’est que Bardet n’a pu les combler.

Une fois encore, c’est sur la Grande Boucle que l’Auvergnat avait fixé tous ses objectifs. Décevant, il a fini 15e à une demi-heure d’Egan Bernal, sans pouvoir gagner la moindre étape. Il a toutefois sauvé son Tour grâce à sa victoire au classement du meilleur grimpeur, un succès acquis sans grand panache.

"Malgré la joie d’avoir conquis le maillot à pois, la saison 2019 n’a pas satisfait les objectifs que je m’étais fixés", reconnaissait-il au mois d’août, alors qu’il avait décidé de mettre prématurément un terme à sa décevante saison marquée par des résultats très moyens pour lui, 5e de Paris-Nice, 9e de l’Amstel, 10e du Dauphiné, 13e de la Flèche wallonne ou 21e de Liège-Bastogne-Liège.