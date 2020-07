Dans cette saison unique, il y a eu de multiples reprises. Tout d’abord avec les championnats de Slovénie, qui avaient été les premières courses officielles organisées depuis la mise en pause forcée des compétitions à cause de ce satané coronavirus. Après les succès de Roglic et de Pogacar, respectivement sur les épreuves sur route et du chrono, il y a eu une… kermesse pro en Belgique, avec le Grand Prix Vermarc, dominé par Florian Sénéchal.

La Belgique a également mis sur pied de nombreuses courses officielles. Depuis, il y a également eu le championnat de Suisse du chrono (enlevé par Stefan Küng) et ceux de Croatie (remportés, sur la route comme au chrono, par Josip Rumac) et, au niveau des courses reprises au calendrier de l’Union cycliste internationale, il n’y a eu que des courses de catégorie 2, en Pologne, avec la Dookoloa Mazowsza, une course par étapes, et le Puchar Mon, une course d’un jour.

Ce mercredi, ce sera la première course UCI de catégorie 1 qui aura lieu. Avec le Tour de Sibiu, en Roumanie. La course roumaine a attiré deux équipes World Tour, Bora-Hansgrohe, avec le sprinter Pascal Ackermann, et Israël Start Up Nation. Cette épreuve n’est pas la plus connue du grand public, mais elle dispose d’un joli palmarès, avec un certain Egan Bernal qui s’y était imposé en 2017, avant que son compatriote et actuel coéquipier chez Ineos Ivan Sosa ne lui succède.