La saison sur route des courses cyclistes en Belgique prolongée jusqu'au 31 octobre

La saison sur route des courses cyclistes en Belgique est prolongée jusqu'au 31 octobre, ont décidé conjointement la fédération belge de cyclisme (Belgian Cycling) et ses ailes linguistiques mercredi après avoir mis en place une cellule de coordination inter-fédérale.

A l'origine, la traditionnelle course de clôture de la saison belge, 'Putte-Kapellen', était fixée cette année au 13 octobre. La mesure de prolongement de la saison concerne les courses sur route, mais aussi le mountainbike et le BMX, a précisé Jos Smets, le directeur général de la fédération belge. "Et ce à partir des jeunes U17 et pour les débutants. Pour les aspirants, une décision sera prise plus tard." Belgian Cycling, la FCWB (fédération cycliste Wallonie-Bruxelles) et Cycling Vlaanderen ont ainsi demandé aux organisateurs des épreuves annulées et qui devaient se dérouler avant le 30 avril de préciser s'ils voulaient se voir attribuer une autre date en 2020 (à partir du 1er juillet), et si oui de donner deux dates de préférence. Pour les épreuves programmées au mois de mai, une décision sera prise au plus tard le 3 avril quand à leur maintien, "mais toujours suivant les directives du Conseil national de sécurité", a repris Jos Smets. Ainsi plusieurs rendez-vous ont déjà été reprogrammés sur le plan belge. Les championnats de Belgique du contre-la-montre pour les jeunes (en ce compris les Espoirs messieurs) prévus le 1er mai à Borlo sont décalés au 12 juillet, au même endroit. Les championnats de Belgique de contre-la-montre par équipe programmés à cette date sont par contre annulés. "Il était difficile de reprendre le cours d'une saison par des championnats de Belgique, c'est pourquoi nous avons choisi de décaler l'évènement. Par contre, l'épreuve par équipes est annulée, aussi dommage soit-il", a commenté encore Jos Smets. Pour éviter la concurrence avec le BeNeLadies Tour, les championnat de Belgique de l'épreuve chronométrée pour les Espoirs côté féminin changent de date et auront lieu avec les pros et les élites-2, le 18 juin à Coxyde.