ll n’a jamais été dans le coup, ce dimanche, Wout Van Aert. Le Belge a réalisé un mauvais départ, avant qu’une erreur de son staff lui fasse perdre encore un peu plus de temps lors d’un changement de vélo raté.

"J’ai voulu ensuite changer de pneu, je pensais que cela irait mieux pour moi, mais cela n’a rien changé , a-t-il déclaré. Je n’étais tout simplement pas dans un bon jour ce dimanche. Or, pour parvenir à suivre Mathieu, il faut vraiment être à 100 %."

Le coureur de Jumbo-Visma est malgré tout parvenu à aller chercher la deuxième place, au bout d’une lutte avec Toon Aerts dans un premier temps et ensuite Michaël Vanthourenhout et enfin Thomas Pidcock. Ce qui lui permet de conserver sa place de leader de la Coupe du monde. Avec 125 points, il en compte 19 de plus que Vanthourenhout. Mais il doit se méfier de Mathieu Van der Poel, qui est revenu à quinze unités. Le Néerlandais peut encore remporter le classement final, s’il s’impose à Overijse et que Wout Van Aert termine troisième, à la fin du mois de janvier.

Une échéance à laquelle le Belge ne pense pas encore. Pas plus qu’au championnat de Belgique du week-end prochain, pour lequel il sera le grand favori.

"J’ai surtout la tête à la maison" , a-t-il commenté, faisant référence à la naissance de son premier enfant, prévue cette semaine.