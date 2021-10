Depuis ce jeudi, le monde du cyclisme est agité par une nouvelle affaire. Dans une publication publiée sur le site internet du National Centre for Biotechnology Information (NCBI), il est révélé que des traces de Tizanidine ont été retrouvées dans les cheveux prélevés sur trois coureurs cyclistes. Si dans la publication, le nom de l'équipe, la date du prélèvement, et le nom d'une course spécifique ne sont jamais mentionnés, le lien avec la formation Bahrain a pu être établi car c'est l'instance de santé publique française qui a ordonné cette recherche de Tizanidine., indique le document.

Selon les chercheurs auteurs de la publication, la Tizanidine est un médicament utilisé comme relaxant musculaire. Ce médicament est avant tout destiné aux personnes pour traiter les spasmes musculaires, les crampes musculaires et les muscles rigides. Si le produit n'est pas strictement interdit par l'Agence Mondiale Antidopage (AMA), il ne peut être utilisé qu'à des fins thérapeutiques via une autorisation à usage thérapeutique (les bien connues AUT dans le peloton).

"Nous n'utilisons pas cela"

Suite à la polémique et aux nombreuses réactions, le manager de l'équipe Bahrain, Milan Erzen a réagi de manière étonnée : "De quoi s'agit-il ? Nous n'utilisons pas cela. Notre équipe et nos coureurs n'ont pas été officiellement ou officieusement informés de ces découvertes. par conséquent, l'équipe n'a aucun commentaire a faire à ce sujet."

Avec 30 succès au cours de la défunte saison dont trois étapes du Tour de France, deux étapes au Giro (plus la 2e place au classement général) ou encore Paris-Roubaix, l'équipe Bahrain Victorious a connu une année somptueuse. Certainement la plus prolifique de son histoire.

Des coureurs comme Sonny Colbrelli, Matej Mohoric, Damiano Caruso, Gino Mäder ou Mark Padun ont atteint un niveau qu'il n'avait jamais atteint avant cette année. Si bien que les observateurs se sont demandés d'où venait la réussite insolente de cette équipe. Comme c'est souvent le cas en cyclisme, plusieurs acteurs du milieu ont émis leurs doutes quant à la propreté des coureurs de l'équipe du Golfe. "C'est une honte absolue, c'est grossier. L'équipe Bahrain Victorious est de plus en plus sulfureuse", avait déclaré un manager d'équipe sous couvert d'anonymat à l'issue du Dauphiné. Une suspicion qui n'a fait que grandir durant le Tour de France et encore plus après la perquisition des gendarmes et de l'OCLAESP (Office Central de Lutte contre les Atteintes à l'Environnement et à la Santé Publique) dans l'hôtel où logeait la formation. Les chambres des coureurs et membres du staff ont été fouillées et plusieurs personnes ont été interrogées.