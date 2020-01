Cyclisme100% Web La très belle retraite de Patrick Lefevere Nicolas Christiaens

Ce lundi, Patrick Lefevere fête ses 65 ans. L'âge légal d'une retraite qu'il ne va prendre que très partiellement.Lors de la récente cérémonie du Vélo de Cristal, Patrick Lefevere avait annoncé ceci, à propos d'une éventuelle retraite: "Le cyclisme n'est pas encore débarrassé de moi. J'aurais pu prendre ma retraite en janvier 2019 et j'ai refusé. Je ne vais pas laisser tomber maintenant (…) Je me vois dans un rôle de président du conseil d'administration. Je donne des conseils mais je ne ressens plus l'obligation quotidienne d'aller sur les courses."



Pourtant, vous pouvez en être certains, le boss de la Deceuninck-Quick Step ne loupera pas un seul grand rendez-vous cette année.



(...)