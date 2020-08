Le président de son club Acrog-Torman Balen BC l'avait présenté comme. Et Remco avait répondu avec humour sur les réseaux sociaux:Comme tous les "buzz", cette actualité éphémère était retombée en quelques heures aux oubliettes. Mais on apprend ce mardi, par l'intermédiaire de nos confrères de la RTBF, que le potentiel d'Uijtdebroeks ( sélectionné ce lundi pour les championnats d'Europe contre-la-montre et en ligne ) est déjà dans le viseur de plusieurs équipes professionnelles. D'ailleurs, il n'avait pas fallu attendre la sortie médiatique du président de son club pour que Patrick Lefevere le repère puisque Uijtdebroeks a déjà fait un stage avec la Deceuninck-Quick Step, en Italie, début juillet.Vainqueur cette année de Kuurne-Bruxelles-Kuurne chez les juniors, Uijtdebroeks est un excellent grimpeur-rouleur, comme Evenepoel. Il se murmure d'ailleurs qu'il a battu son aîné de 30 secondes, sur un parcours accidenté de 7 kilomètres, lors d'un effort solitaire en Espagne. Pas de quoi affoler Patrick Lefevere:'signe-le, signe-le'Selon la RTBF, Jumbo-Visma et Sunweb sont également sur les rangs, avec des moyens financiers plus élevés que ceux de l'équipe belge. Mais c'était déjà le cas pour Evenepoel, notamment convoité par Ineos. Et il fait peu de doutes que les résultats d'Evenepoel et son statut de leader précoce plaideront en la faveur du Wolfpack, le moment venu. Reste à savoir s'il y aura de la place pour deux super talents dans une même équipe.