La ville de Bruges espère que les Trois Jours de Bruges-La Panne (WorldTour) recevront une place dans le nouveau calendrier cycliste international.

Une nouvelle date pour le Tour de Belgique féminin (2.1) est également possible. La situation est plus compliquée pour le Circuit des Onze Villes mais la ville espère encore trouver une solution.

La décision de l'Union cycliste internationale (UCI) d'annuler toutes les courses internationales jusqu'au 1er juillet et les épreuves WorldTour jusqu'au 1er août a eu impact sur deux courses professionnelles qui devaient se dérouler à Bruges. Les Trois Jours de Bruges-La Panne, prévus le 25 mars, avaient déjà été annulés. "Le 7 juin, le Circuit des Onze Villes était au programme", a expliqué Franky Demon, l'échevin des Sports de Bruges. "Le 26 juin, nous aurions dû accueillir le Tour de Belgique dames pour la première fois. Il est logique que ces courses soient annulées."

La ville espère cependant encore pouvoir organiser des courses cyclistes en 2020. "Nous avons fait des efforts pour maintenir Bruges sur la carte en tant que ville du cyclisme et nous attendons avec impatience les Mondiaux en 2021", a ajouté Demon. "Il sera difficile de trouver une nouvelle date pour le Circuit des Onze Villes. Nous consulterons l'organisateur pour reporter la course à l'année prochaine."

Ce qui signifie qu'il y a encore de l'espoir pour les éditions 2020 des Trois Jours de Bruges-La Panne et du Tour de Belgique dames. "Les Trois Jours sont une course du niveau WorldTour et ont l'avantage de se rouler en semaine. Nous comptons sur un mercredi entre deux monuments dans le nouveau calendrier. La course féminine se déroulerait alors le jeudi. Pour le Tour de Belgique dames, l'organisation cherche également une nouvelle date. Comme le calendrier international féminin est moins chargé, c'est réalisable", a conclu Demon.