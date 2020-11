Tous les coureurs participants et les autres membres des équipes ont également été testés plus tôt à leur arrivée en Espagne, juste avant la première étape à Irún le 20 octobre et lors de la première journée de repos le 26 octobre.

Lundi ce sont 528 tests au sein des équipes et 153 parmi les membres de l'organisation, considérés comme niveau 2 de la bulle de course, qui ont subi un test PCR au Covid-19.

Mardi, le Tour d'Espagne dispute sa 13e étape, un contre-la-montre individuel de 33,7 km entre Muros et Mirador de Ézaro. L'Equatorien Richard Carapaz possède une avance de 10 secondes au classement général sur le Slovène Primoz Roglic.

Le Tour d'Espagne s'achève dimanche à Madrid.