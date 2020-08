Deceuninck - Quick-Step Les blessés de Deceuninck - Quick-Step se serrent les coudes en ces temps difficiles.

L’infirmerie de Deceuninck - Quick-Step affiche actuellement complet. Le mois d’août a en effet été cruel pour la formation belge avec les accidents, plus ou moins graves, de Fabio Jakobsen et Yves Lampaert le 5, de Remco Evenepoel le 15 et de Mattia Cattaneo le 18. Mais les éclopés de Deceuninck - Quick-Step font preuve de solidarité en cette période difficile.

(...)