Warbasse, 30 ans, roule pour AG2R depuis 2019. Dans sa carrière, il a remporté une étape du Tour de Suisse et le championnat des Etats-Unis en 2017. Ces dernières semaines, il avait participé aux Strade Bianche, Milan-Turin, Milan-Sanremo et le Tour de Lombardie.

L'Américain est asymptomatique et est en quarantaine. Son test positif signifie que Geoffrey Bouchard, Axel Domont et Ben Gastauer ne pourront pas prendre le départ de la dernière étape du Tour du Limousin vendredi. Bouchard, Domont et Clément Champoussin ne pourront pas non plus participer au championnat de France sur route dimanche.