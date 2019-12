Faute d'avoir retrouvé une équipe pour la saison prochaine, Lars Boom arrête, à bientôt 34 ans, sa carrière sur la route.

L'ancien cyclo-crossman, l'un des très rares à avoir été sacré champion du monde chez les juniors, espoirs et pros, continuera à courir mais uniquement en "off-road", cyclo-cross, marathon-VTT, course d'enduro sur plage et gravel.

Il n'y a guère que sur la piste qu'il n'a pas brillé et pourtant ses qualités de rouleur lui aurait permis de s'y illustrer.

En 2008, un an après être devenu champion du monde de chrono espoirs, il s'est progressivement, puis définitivement dès 2009, tourné vers la route. D'abord chez Rabobank, équipe où il avait fait ses classes chez les jeunes, puis dans les formations qui ont suivi avant d'aller chez Astana en 2015-2016, de revenir chez Lotto NL, puis de se retrouver cette année chez Roompot-Charles. L'arrêt de cette équipe l'a laissé sans employeur pour le futur.

“J'ai eu une belle carrière sur la route avec une série de victoires et de places d'honneur dont je suis fier", a-t-il dit. "L'arrêt de mon équipe actuelle me permet de me focaliser sur une passion qui me tiraille déjà depuis longtemps. Ce sont les courses de gravel, sur plage et les marathons VTT."

Dans cette discipline, il a été champion des Pays-Bas en 2017 et 2018.

Sur route, Lars Boom a été double champion des Pays-Bas en 2008. Il a également remporté l'Eneco Tour 2012, deux fois le Tour de Grande-Bretagne en 2011 et 2017, une étape du Tour d'Espagne 2009 et une du Tour de France 2014. Dans les classiques, il compte une demi-dizaine de top-10 à son palmarès avec comme point d'orgue une 4e place à Paris-Roubaix en 2015.

Cette même année, au départ du Tour à Utrecht, il provoque la controverse avec un niveau de cortisol très bas. Trop bas, selon les règles du MPCC dont son équipe fait partie. Astana décide quand même de le laisser partir. Victime d'une grippe, il abandonne peu après.

Il y a deux ans, il a été opéré d'une arythmie cardiaque. Ensuite, il n'a plus jamais retrouvé son niveau d'antan.