La poisse continue de s'abattre sur Laurens De Plus. Après une saison 2020 très compliquée avec de nombreuses blessures, l'Alostois a changé d'équipe pour signer chez la grande Ineos. Mais cette année également, l'ancien vainqueur du BinckBank Tour n'a que peu couru.

Après son abandon au Tour du Pays basque en avril dernier (sa dernière course à l'heure actuelle), on a diagnostiqué un surentraînement de la part du coureur qui a été contraint de se mettre au repos. Et alors qu'il semblait sur le chemin du retour, c'est désormais une infection virale qui le contraint à laisser le vélo de côté comme l'a annoncé son équipe dans un communiqué.

"L'équipe a travaillé aux côtés de Laurens pour obtenir un diagnostic et nous le soutenons dans son rétablissement", a expliqué son équipe.