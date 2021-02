Laurens De Plus, nouveau maillot, seconde naissance Cyclisme Nicolas Christiaens © Belga | Twitter

Le grimpeur belge fera ses débuts avec l'armada Ineos Grenadiers ce jeudi. Avec de l'ambition.



Ce jeudi, alors qu'il défendra pour la première fois les couleurs d'Ineos Grenadiers au départ du Tour de la Provence, cela fera, à un jour près, un an et demi que Laurens De Plus a remporté son premier succès chez les professionnels. C'était le classement général du BinckBank Tour 2019. Depuis cette date, le coureur belge a disparu des radars: deux abandons en fin de saison 2019 dans des courses italiennes et une année 2020 blanche, la faute à un abandon précoce au Tour UAE et à une blessure tenace à la hanche au retour du confinement.



18 mois d'absence, l'équivalent de deux grossesses consécutives, avant une seconde naissance. Le coureur de 25 ans arborera pour l'occasion ses nouvelles couleurs, et pas n'importe lesquelles puisqu'il a signé chez Ineos Grenadiers durant le dernier mercato, devenant ainsi le deuxième Belge à intégrer l'équipe britannique, après Serge Pauwels en 2010-2011, à une époque où le Team Sky ne faisait encore peur à personne.



(...)