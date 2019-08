"Je vais courir sous le même maillot que mon frère et c’est un rêve qui se réalise", confie le coureur belge de 26 ans. "C’était vraiment mon objectif lorsque je suis passé professionnel. J’ai hâte de continuer ma progression sur les Flandriennes."



Les Flandriennes, justement, où il aura probablement l'occasion de se mettre au service d'Oliver, leader de l'équipe sur ce type d'épreuve, comme le confirme Vincent Lavenu, le directeur d'AG2R: "Lawrence possède l’expérience et la culture des courses flandriennes. Il est proche de son frère Oliver, de deux ans son aîné et son arrivée viendra renforcer notre groupe sur les courses pavées où nous tenterons de décrocher une grande victoire."

Passé pro en 2017 au sein de l'équipe Wallonie-Bruxelles, Lawrence Naesen a rejoint Lotto Soudal un an plus tard. cette saison, il a signé plusieurs top 10, notamment une 8e place sur le GP de Francfort (WorldTour) et une 10e sur la Nokere Koerse.

AG2R La Mondiale a également annoncé la venue d'une autre recrue: celle de l'Italien Andrea Vendrame (Androni Giocattoli).