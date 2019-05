Le sprinter britannique a envoyé un message de son soutien au coureur allemand.



Sur le vélo, ils sont rivaux. Mais la plupart des coureurs se respectent. Mark Cavendish en a apporté une belle preuve en signant un message à l’adresse de Marcel Kittel. Ce dernier vit une période difficile et a décidé de rompre son contrat avec Katusha-Alpecin et de mettre sa carrière en pause.

"Pendant des années, je me suis senti imbattable, invincible", a déclaré Mark Cavendish sur les réseaux sociaux. "Mais un coureur a changé ça. Ce coureur, c'était une montagne de pur muscle et de cheveux blonds… : Marcel Kittel. On aurait dit la version cycliste de Rocky IV ! Il a été le premier coureur pour lequel j’ai dû établir des plans pour le battre. Marcel, je tiens à te remercier pour notre belle rivalité, qui a élevé notre sport et a tenu en haleine les fans de vélo. En tant que compétiteurs, on essaie de devancer l’autre. Mais en tant qu’humains, on ne peut que se souhaiter de la paix et du bonheur pour chacun. De tout mon cœur, je te souhaite le meilleur pour la suite."

Un beau message de la part du sprinter anglais, qui compte 30 victoires d'étapes sur le Tour de France. Et qui aurait sans doute pu en compter plus si Marcel Kittel ne l'avait pas devancé plusieurs fois !