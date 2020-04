Chaque dimanche, Remco s'offre un nouveau "challenge" pour casser la routine.

Après avoir roulé plus de 300 kilomètres il y a une semaine, le Brabançon s'est offert une nouvelle longue sortie sur fond de nostalgie et de mémoire. S'il s'est cette fois contenté de 207 kilomètres d'entraînement (à 30km/h de moyenne), Remco a souhaité marquer le coup en se rendant à des endroits qui ont marqué ses vingt premières années d’existence. Et même un peu plus, puisqu'il a commencé par... la Citadelle de Namur, qui a vu son père Patrick remporter le GP de Wallonie sept ans avant sa naissance. L'occasion pour Remco de saluer "un grand champion, car seuls les grands noms s'imposent ici" et d'expliquer qu'il rêve d'accrocher la semi-classique à son palmarès, lui aussi.Un détour par l’Atomium et la Grand Place de Bruxelles (notamment pour y saluer le Tour de France, qu'il espère voir revenir rapidement dans notre capitale) plus tard, Remco y allait de sa petite attention à Oumaima en faisant escale au Warandepark, où il a demandé à son actuelle compagne de devenir sa petite-amie en octobre 2017. Moins romantique, Remco est ensuite passé devant le centre d'entraînement d'Anderlecht à Neerpede, pour y partager un morceau de onze ans de sa vie: "Les dernières années étaient difficiles. Ils m'ont un peu cassé mentalement, pour être honnête. Mais cela m'a rendu plus fort alors je les en remercie. Sincèrement, je préfère défendre les couleurs de ce maillot et j'ai plus de fun sur mon vélo".L'entraînement se terminait alors par une brève visite à deux de ses écoles avant de faire du "mur de Remco" sa ligne d'arrivée, à Schepdael, sa ville natale, où trône une fresque à son effigie depuis son doublé lors des Mondiaux juniors 2018. La vidéo se conclut alors par une bonne glace (spéculoos-vanille), comme le veut désormais la tradition.