L'équipe Lotto Soudal continue son début de saison rêvé ! Ce vendredi, c'est au tour de Maxim Van Gils de mettre l'équipe belge à l'honneur. Le grimpeur belge s'est imposé au sommet à Harrat Uwayrid sur l'étape reine du Saudi Tour. Le coureur de 22 ans s'est extirpé dans la difficulté et a résisté au retour de ses poursuivants. Il s'impose finalement avec 40 secondes d'avance sur Luka Mezgec et Tim Declercq.

Avant la montée finale, l'équipe Quick Step Alpha Vinyl a lancé un coup de bordure et seulement une vingtaine de coureurs se sont présentés au pied du juge de paix de ce Saudi Tour. Le leader de la course, Santiago Buitrago et Rui Costa ne faisaient pas partie de ce groupe, au contraire de Van Glls qui a lâché tout le monde dans la difficulté.

Grâce à ce succès, le Belge prend la tête du classement général de l'épreuve saoudienne avant la dernière étape toute plate, prévue ce samedi.